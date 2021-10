You 4, Penn Badgley parla dei nuovi episodi

Come riportato da Comicbook, Penn Badgley ha dichiarato: “Dobbiamo davvero deporre le nostre armi e smettere di essere competitivi nelle relazioni"

Nelle scorse ore Comicbook ha riportato le dichiarazioni rilasciate dall’attore statunitense, classe 1986, a Collider al quale ha parlato della quarta stagione della serie targata Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Penn Badgley ha rivelato come i nuovi episodi potrebbero esser differenti rispetto a quanto visto ad oggi: “La prossima stagione potrebbe essere abbastanza diversa".

L’attore ha poi aggiunto: “Non so, ma credo che possa essere più incentrata sulla relazione di Joe con sé stesso. Perché questa non è davvero una serie su un assassino ma credo sia una serie sugli errori che facciamo nelle relazioni all’estremo per il bene di una storia bella. Ad esempio, dobbiamo davvero deporre le nostre armi e smettere di essere competitivi nelle relazioni, ma questa è una cosa davvero difficile da fare”.