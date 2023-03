You stagione 4, dove eravamo rimasti e cosa sappiamo sulla parte 2

Una nuova storia d’amore anima la seconda parte della serie: è quella tra Joe e Kate, che nasce tra mille difficoltà Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo La quarta stagione di You, approdata su Netflix lo scorso 9 febbraio (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), è stata divisa in due parti. La seconda, infatti, verrà resa disponibile il 9 marzo. Non deve stupire questa scelta da parte del colosso dello streaming, perché ormai è diventata consuetudine dividere in due o più parti i titoli che attirano maggiormente l’attenzione del pubblico. You, che negli anni ha saputo conquistare l’affetto di molte persone, è senz’altro uno dei titoli di maggior richiamo di questo periodo e così, per aumentare l’attesa e far crescere l’hype, gli ultimi episodi sono stati differiti, costringendo i telespettatori all’attesa per poter ultimare la visione della serie.

Dove eravamo rimasti con la prima parte di You approfondimento You 4, il trailer della seconda parte della quarta stagione La prima parte della quarta stagione di You è incentrata sul trasferimento di Joe ( Penn Badgley) da Parigi a Londra. Una decisione presa per seguire Marianne, dopo averla seguita per tutta Europa. Non è stato un passo facile per Joe ma si è reso necessario per stare vicino a Marianne. Nella città inglese, Joe non fatica a trovare la sua strada e ad ambientarsi: si trova bene a Londra e riesce a inserirsi perfettamente nel tessuto sociale utilizzando tutte le sue competenze librarie e le sue passioni, oltre che l’attitudine ai rapporti interpersonali. La nuova vita a Londra, per quanto radicalmente diversa, sembra piacere a Joe anche se le disavventure sono dietro l’angolo. Infatti, nella prima tranche di episodi lo si vede impegnato a scoprire l’identità della persona che sembra creare un disturbo ai suoi amici, un’entità che non riesce a individuare ma che sembra avere una notevole influenza negativa sui loro rapporti. E mentre effettua questa ricerca che incontra Kate, destinata a cambiare il corso degli eventi.

Cosa sappiamo della seconda parte di You GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv L’incontro con Kate è propedeutico a quasi tutte le dinamiche che si sviluppano nella seconda parte della serie, incentrata sulla storia tra Kate e Joe. La ragazza, dopo un primo momento di titubanza e diffidenza, cede al corteggiamento serrato del libraio e inizia questa storia d’amore che non sarà priva di difficoltà e di incidenti di percorso e che apre lo scenario per tutta una serie di colpi di scena e di situazioni che animeranno gli episodi rimanenti di You. Il filo narrativo seguito dalla serie è diverso rispetto a quello dei volumi, chi ha letto la trilogia di Caroline Kepnes potrebbe non ritrovarsi ma è bene sapere che la stessa autrice aveva già annunciato l’arrivo di un quarto volume.