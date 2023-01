YOU 4, trailer della nuova stagione del serial Netflix

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo È uscito il trailer ufficiale della prima parte di YOU 4, la nuova stagione del serial di Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) che arriverà suddiviso in due tranche. La prima è attesa per il 9 febbraio, mentre il secondo atto partirà dal 9 marzo. La quarta stagione della serie di Sera Gamble e Greg Berlanti vede nel cast Penn Badgley, Tati Gabrielle, Charlotte Ritchie, Lukas Gage ed Ed Speleers. La prima parte di questa nuova stagione è composta dagli episodi dal 4x01 al 4x05, mentre la seconda andrà dall'episodio numero 4x06 al 4x10.

La quarta stagione di YOU

approfondimento

La Fuga, trama e cast della nuova serie TV con Engin Akyürek

“Un cuore infranto è sempre un catalizzatore per una nuova via”, si sente pronunciare dal protagonista di YOU 4 nel trailer della prima parte.

Questa serie televisiva è tratta dal bestseller omonimo di Caroline Kepnes, You (in Italia pubblicato con il titolo tradotto in italiano di Tu).

“Cosa faresti per amore?”. Questa è la domanda a cui pochi saprebbero rispondere, ma il gestore di una libreria che incontra un'aspirante scrittrice per cui perde la testa non ha dubbi: per amore (e per lei) lui farebbe di tutto. E proprio per averla farà di tutto e di più, utilizzando internet e i social media come strumenti da Sherlock Holmes, per raccogliere tutto ciò che è importante sapere su quella ragazza di cui si è innamorato perdutamente. La sua cotta diventa un'ossessione, al punto che deciderà di eliminare qualsiasi ostacolo, sia esso un oggetto o una persona.

“Smettila di giocare a fare Sherlock”, si sente pronunciare da un personaggio della serie.

“Tutti i moventi si riducono sempre a sesso, soldi o vendetta”, è un’altra massima offerta già dal trailer della prima parte di questa nuova stagione del serial Netflix.



Potete guardare il trailer di YOU 4 nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.