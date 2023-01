La Fuga, trama e cast della nuova serie TV con Engin Akyürek

Dal 4 gennaio è disponibile su Disney Plus (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) la serie turca drammatica La Fuga (titolo originale: Kaçış ). Il thriller sta ottenendo risultati più che soddisfacenti tra il pubblico e visto il successo, già si parla di una seconda stagione . La Fuga consta in totale di otto episodi, che hanno una durata compresa tra 40 e 50 minuti. La serie è diretta da Yagiz Alp Akaydin ed è sceneggiata da Engin Akyürek e Ali Dogancay.

La trama de La Fuga

La trama della serie è incentrata sul personaggio di Mehmet, un fotoreporter di guerra pronto a tutto per documentare gli scontri, anche a superare illegalmente il confine turco insieme all’amico giornalista Ilker e all’attivista Zeynep per visitare un villaggio yazidi. I rischi sono tanti ma il gruppo decide comunque di procedere ma una volta arrivati al villaggio, questo viene preso d’assalto da un’organizzazione terroristica radicale e i protagonisti vengono fatti prigionieri. Da questo momento, Mehmet e i suoi compagni di viaggio vivono in una situazione ad altissimo rischio e tensione, che impedirà loro qualunque via di salvezza. Ma dovranno cercare in tutti i modi di scappare per mettersi in salvo, se vorranno tornare a casa prima di essere uccisi. La storia porta lo spettatore in uno scenario di guerra totale, mostrando quali possono essere i rischi e gli scenari davanti ai quali quotidianamente si trovano gli operatori che lavorano in situazioni così al limite.