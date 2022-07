Serie tv turche, arriva la prima sui supereroi

In Turchia sta per nascere il T World Cinematic Universe, primo mondo di supereroi interamente turco. A supervisionare il progetto ci sarà Bobby Roth Condividi

Un nuovo progetto si appresta ad appassionare il popolo turco e non solo. La società di produzione locale T World Entertainment, infatti, ha ufficialmente avviato il T World Cinematic Universe, il primo mondo di supereroi interamente turco, che partirà alla fine di luglio. Il supervisore e direttore dell'ambizioso progetto sarà Bobby Roth, che ha già lavorato in Agents of S.H.I.E.L.D. e in Lost.

I dettagli del progetto approfondimento Ms. Marvel, i character poster della commedia in arrivo su Disney+ Il T World Cinematic Universe sarà ambientato ai giorni nostri e sarà una serie tv live action composta da quattro stagioni e 26 episodi. All’interno troveremo circa 35 supereroi mortali che utilizzano le tecnologie più recenti per superare le sfide che hanno di fronte, come le pandemie, le guerre, i problemi ambientali e, ovviamente, i cattivi del loro universo. La prima stagione in programma introdurrà sei eroi, tra cui tale Altay, e quattro cattivi. Le quattro stagioni si potranno seguire direttamente sulla piattaforma TRT Digital VOD a partire da gennaio 2023. Bülent Turgut, Raif İnan ed Erdal Bozkuş, produttori di queste serie tv, hanno già in mente di espandere il T World Cinematic Universe anche al cinema e nel mondo videoludico con giochi e graphic novel. La storia è stata scritta non solo da Turgut, ma anche da Halid S. Şimşek e Onur Can Çaylı. Kerem Çakıroğlu, Murat Şenöy e Hamit Coşkun dirigeranno la serie, mentre Dusan Hyska disegnerà le sequenze live action della serie. In merito a tale progetto, Bülent Turgut ha affermato: “Non vediamo l’ora di invitare il pubblico nel T World Cinematic Universe per la prima volta. La serie avrà un cast di personaggi avvincenti e trame che gli spettatori di tutto il mondo adoreranno”.

Le serie tv già esistenti sui supereroi approfondimento Ms. Marvel, Kamala scopre i suoi poteri nell'ultimo spot. VIDEO Il piccolo schermo è letteralmente zeppo di serie tv incentrate sui supereroi, tanto che fare un elenco completo diventerebbe difficile. Soffermandoci su qualcosa di recente, possiamo ricordare che è attualmente in onda la terza stagione di The Boys su Amazon Prime Video, così come su Disney+ si può seguire Ms. Marvel. Negli anni ‘60 non possiamo non citare Batman di Adam West, una delle prime serie tv in assoluto legata a un supereroe, che ha lasciato poi spazio a Batwoman nel 2019. Tra le altre, ricordiamo anche Supergirl, DC Legends of Tomorrow, The Flash, Agent Carter, ma anche Daredevil, Doom Patrol, Titans e la già citata Agents of S.H.I.E.L.D. Insomma, una vasta gamma per un ampio pubblico che adesso non vede l’ora di scoprire il T World Cinematic Universe.