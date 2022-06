Ms. Marvel, Kamala scopre i suoi poteri nell'ultimo spot. VIDEO

Ms. Marvel debutta oggi, 8 giugno, su Disney+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Per l'occasione è stato pubblicato un nuovo spot tv intitolato Witness, in cui vengono mostrate alcune scene inedite di Kamala Khan che utilizza i propri poteri per la prima volta.

Ms. Marvel, le parole dei protagonisti

Nel descrivere il suo personaggio a Coming Soon, Iman Vellani ha detto: “Avete già visto adolescenti supereroi, ma questa è veramente una nerd goffa qualsiasi che adora i supereroi. È pakistana, ma potrebbe avere una qualsiasi origine”. La migliore amica di Kamala, Nakia, è interpretata da Yasmeen Fletcher, una ragazza che vorrebbe avere un ruolo nella moschea di Jersey Town. “Ho fatto un personaggio che avrei voluto vedere sullo schermo quand'ero piccola. Sono fiera di aver interpretato la scena in cui lei parla del velo e dice: mi sento io quando me lo metto. Ero commossa". Mohan Kapur, che interpreta papà Yusuf, ha spiegato: "È la storia di una famiglia che vive in una terra, gli Stati Uniti, che deve chiamare casa, è una storia realistica. Avete presente la scena in cui lei scopre che le hanno rubato le scarpe che si era tolta prima di entrare nella moschea? Succede proprio così, dici: siamo noi quelli lì! Ma non è solo una questione di rappresentazione, è una grande storia senza bisogno di discorsi scopertamente politici”. L'idea alla base della serie, proprio come del fumetto, è quella di celebrare l'identità “dalla propria comunità, la propria etnia, il proprio essere. Vogliamo che Ms. Marvel sia piena di gioia e capace di trasmettere questo orgoglio di sé”, ha spiegato nella conferenza stampa in streaming Sana Amanat. Oltre alla serie, ritroveremo Kamala Khan anche al cinema nel 2023 con The Marvels, al fianco della sua eroina Carol Denvers (Brie Larson) e di Monica Rambeau (Teyonah Parris).