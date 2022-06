Ms. Marvel, i character poster della commedia in arrivo su Disney+

Il profilo Instagram di Ms. Marvel ha svelato i character poster della nuova serie tv che sbarcherà su Disney + a partire da mercoledì 8 giugno (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). In lavorazione, inoltre, c’è anche una trasposizione cinematografica con Captain Marvel Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Mercoledì 8 giugno sbarca su Disney+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) una nuova serie tv originale di supereroi del tutto inediti. Stiamo parlando di Ms. Marvel, che per la prima volta vedrà come protagonista un’eroina musulmana interpretata dall’esordiente Imam Vellani. Attraverso un post pubblicato su Instagram dalla pagina ufficiale di Ms. Marvel, sono stati svelati i character poster che ritraggono i personaggi che vedremo su Disney+ tra una settimana, con tanto di messaggio “qualunque cosa tu stia affrontando, non devi affrontarla da solo”.

I dettagli dei character poster di Ms. Marvel approfondimento Ms. Marvel , il trailer e il poster della serie tv Ogni character poster rappresenta un personaggio che vedremo in Ms. Marvel. Si parte dall’eroina Kamala Khan, una delle reincarnazioni di Ms. Marvel e interpretata da Imam Vellani che indossa l’iconico costume con tanto di maschera nera a proteggere la sua vera identità. A seguire, troviamo Emiro con barba e occhiali e vestito completamente di viola, con Bruno decisamente più casual con il suo giubbotto di jeans. Arriviamo ad altre due protagoniste femminili, cioè Zoe e Tyesha. La prima è raffigurata nel character poster con uno sguardo quasi di sfida, con le mani in tasca nel suo giubbotto. Decisamente differente l’immagine di Tyesha, che appare sorridente con il suo copricapo viola tipico delle donne musulmane, con le mani giunte a mo’ di preghiera. Adesso è il turno di Nakia e Kamram. La ragazza, anch’ella con il solito copricapo musulmano, ha le mani sui fianchi e un’espressione un po’ maliziosa e, indossa un paio di jeans. Kamran, invece, ha uno sguardo profondo e fisso davanti a sé, con un giubbotto marroncino aperto indossato sopra una maglia e un pantalone viola. Infine, è il turno di analizzare i character poster di Muneeba e Yusuf. La donna viene raffigurata mentre abbozza un sorriso, mentre l’uomo si mostra decisamente elegante con giacca, camicia, maglione e cravatta con tanto di cappello in testa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Disney+ (@disneyplus) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Trama e cast di Ms. Marvel approfondimento Ms. Marvel, celebrato l’Eid islamico con un poster della serie Disney+ Le vicende riguardano la giovane Kamala Khan, adolescente americana di Jersey City di religione musulmana. Grande ammiratrice dei supereroi, un giorno ottiene magicamente dei super poteri e si trasforma in Ms. Marvel. La protagonista, come abbiamo detto, è interpretata dalla debuttante Imam Vellani. Gli altri personaggi presenti, invece, sono Rish Shan come Kamran, Laurel Marsden nel ruolo di Zoe, Yasmeen Fletcher come Nakia, Travina Springer nei panni di Tyesha, Matt Lintz come Bruno e Saagar Shaikj come Aamir. Infine, i genitori di Kamala Khan hanno il volto di Mohan Kapur (Yusuf Khan, il padre) e Zenobia Shroff (Muneeba Khan, la madre). Ricordiamo che in cantiere c’è anche un progetto cinematografico di Ms. Marvel, accanto alla quale vedremo Brie Larson alias Captain Marvel.