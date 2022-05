Ms. Marvel, celebrato l’Eid islamico con un poster della serie Disney+

Per festeggiare la festa islamica che pone fine al digiuno del Ramadan, la piattaforma streaming di Disney ha condiviso sui propri social network un poster speciale. Si vede l'eroina dei fumetti protagonista della serie tv in arrivo il prossimo 8 giugno mentre mostra i simboli dell’Eid

Per festeggiare l’Eid, la festa islamica che pone fine al digiuno del Ramadan, Disney+ ha condiviso sui propri social network un poster speciale. Si vede l'immagine dell'eroina della serie a fumetti che verrà adattata per la televisione nelllo show dei Marvel Studios che uscirà il prossimo 8 giugno. Nell'immagine vengono mostrati i simboli dell’Eid.

Eid al-Fitr segna la fine del Ramadan, che è il nono mese del calendario musulmano e coincide con un periodo di digiuno. La data esatta del Ramadan cambia di anno in anno, dato che segue il calendario lunare. Nel 2022 si è svolto dal primo aprile al primo maggio. Il simbolo principale del nuovo poster di Disney è la luna crescente, che ha un grande significato nell'Islam, su cui sono scritte le parole "Eid Mubarak" in arabo. Il braccialetto di Kamala, posto davanti e al centro della scena, sarà sicuramente la fonte dei poteri di questa supereroina del Marvel Cinematic Universe.



Lo show che vedremo tra circa un mese sulla piattaforma di streaming di Disney (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) racconta le gesta di Kamala Khan, una teenager americana musulmana che cresce a Jersey City.

Potete guardare il tweet di Disney+ con il poster di Ms. Marvel in cui si vedono i simboli dell’Eid in fondo a questo articolo.

La protagonista della serie televisiva approfondimento Ms. Marvel, il nuovo poster con tutti i personaggi della serie tv Si tratta di un’adolescente che divora fumetti e videogame e che scrive parecchie fan-fiction. Dotata di una fervida immaginazione, continua a fantasticare sui suoi eroi, Captain Marvel in primis.

Intanto nella vita reale, quella al di fuori della sua fantasia, la ragazza si sente invisibile. Tutto cambierà quando finalmente otterrà superpoteri che connotano gli eroi dei suoi amati fumetti. Ma a questo punto la domanda è: diventa veramente più facile la vita quando si hanno dei superpoteri? La cosa interessante della serie è proprio il fatto che indaga su questo tema.



La cultura e le origini di Kamala Khan saranno protagoniste dello show

approfondimento I migliori film da vedere a maggio 2022 in streaming e al cinema. FOTO Il trailer di Ms. Marvel ha chiarito che la serie non eviterà di raccontare l'educazione e le origini pakistane di Kamala Khan, tutt’altro. Ci sono momenti in cui si vede la ragazza mentre balla nei tradizionali abiti pakistani, inoltre l'attrice è circondata da un cast di supporto che rappresenta la sua cultura sullo schermo. La Marvel ha anche coinvolto i registi di SWANA (South West Asian North African) e alcuni professionisti del sud asiatico, come Adil El Arbi e Billal Fallah (Bad Boys for Life), Meera Menon (For All Mankind) e Sharmeen Obaid-Chinoy (Saving Face ), affidandogli la supervisione dei sei episodi che compongono la prima stagione di questa serie. Bisha K. Ali (Loki) è lo scrittore capo.



Il cast

approfondimento Doctor Strange nel Multiverso della Follia: cosa sapere sul film Iman Vellani interpreta la protagonista, Kamala Khan alias Ms. Marvel. Sul set è affiancata dagli attori Matt Lintz (The Walking Dead), Yasmeen Fletcher, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Saagar Shaikh, Laith Nakli (12 Strong), Aramis Knight (Into the Badlands), Rish Shah, Azher Usman, Travina Springer e Nimra Bucha. Ms. Marvel sarà la seconda serie Marvel che arriverà su Disney+ quest'anno. L’altra è Moon Knight (con Oscar Isaac, May Calamawy ed Ethan Hawke), che sta per concludere la sua prima stagione.

Invece She-Hulk - con protagonisti Tatiana Maslany e Mark Ruffalo - non ha ancora un'uscita definitiva, lo stesso dicasi per Loki e What If…?” di cui per ora non si sa nulla di quando vedremo le rispettive seconde stagioni.



Un personaggio abbastanza nuovo

approfondimento Bad Bunny si aggiunge al cast dei film Marvel: sarà "El Muerto" Quello di Ms. Marvel è un personaggio dei fumetti relativamente nuovo, apparso per la prima volta 10 anni or sono in un numero di Captain Marvel.

La sua prima serie di fumetti da solista è uscita poi nel febbraio del 2014. I Marvel Studios puntavano sull'adattamento del personaggio in uno show live-action fin dal 2016. Il motivo? Kamala Khan è diventata assai popolare tra i fan di casa Marvel. Di seguito trovate il tweet di Disney+ con il poster di Ms. Marvel in cui si vedono i simboli dell’Eid.

May this Eid bring strength, love, and light. #EidMubarak



Ms. Marvel, an Original series from Marvel Studios, starts streaming June 8 on @DisneyPlus. 🎨 by @shehzilm. pic.twitter.com/OdIigb1F89 — Ms. Marvel (@msmarvel) May 2, 2022