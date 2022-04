Ms. Marvel, il nuovo poster con tutti i personaggi della serie tv

La nuova serie originale Marvel introduce nel mondo dei supereroi Kamala Khan, un’adolescente americana di religione musulmana , cresciuta a Jersey City. La giovane è una giocatrice appassionata e una vorace scrittrice di fan-fiction. Kamala, dotata di un’immaginazione smisurata, adora gli Avengers, in particolar modo Captain Marvel. Nonostante tutto, la ragazza sente di essere invisibile, sia per la sua famiglia che per i suoi compagni di scuola. Fino al momento in cui non ottiene i poteri a cui ha sempre ambito, diventando come quegli eroi che ha sempre ammirato. La sua vita migliorerà davvero?

La Marvel punta sulla diversità e sulle contaminazioni culturali

La Marvel non delude e prende sul serio la necessità di raccontare le differenze che appartengono al genere umano dalla notte dei tempi. Il poster richiama in modo evidente i colori, l’esuberanza e la vivacità dell’India, che in questa serie ha una valenza non solo artistica, ma soprattutto di contaminazione culturale. Kamala farà il suo esordio nella serie tv Ms. Marvel, a partire dall’8 giugno su Disney+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ma la vedremo ancora, questa volta al cinema, nella nuova pellicola The Marvels, il seguito di Captain Marvel, in arrivo nelle sale cinematografiche di tutto il mondo nel 2023.