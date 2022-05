I migliori film da vedere a maggio 2022 in streaming e al cinema. FOTO

12/21 @Metro Goldwyn Mayer

No Time to Die (Prime Video): dal 13 maggio. Visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. Daniel Craig torna nei panni di Bond per l’ultimo capitolo della celebre saga. Dopo aver lasciato i servizi segreti, Bond si gode una vita tranquilla in Giamaica, quando riceve una richiesta di aiuto dal suo vecchio amico Felix Leiter

007 No Time To Die, il trailer finale