Resident Evil: Welcome to Raccoon City, trailer del film reboot

Il video che anticipa ciò che vedremo sul grande schermo promette già molto bene: sulle note della mitica canzone delle 4 Non Blondes, l’indimenticabile “What's Up?”, sono state montate ad arte le immagini da brivido di questo godibilissimo revival. Un reboot che ci farà scoprire l'origine del male e soprattutto, come la stessa miscellanea di sequenze che ci viene mostrata suggerisce, ci farà capire che purtroppo “la paura è contagiosa”…



Per le prime immagini e informazioni relative a “Resident Evil: Welcome to Raccoon City” era stato usato, come si suol dire, il contagocce. Ma adesso Sony Pictures recupera alla grande, condividendo questo primo trailer che svela molto di ciò che ci aspetta.



Per ora non c'è nessuna notizia ufficiale relativa alla data dell'uscita italiana (infatti alla fine del trailer la scritta che compare è quel “prossimamente” che fa aumentare ancora di più l’hype).



E se volete davvero un'impennata notevole dell’hype, guardate (e ascoltate, dato che la hit delle 4 Non Blondes è massima protagonista) il trailer ufficiale di “Resident Evil: Welcome to Raccoon City” che trovate nel video in alto, in testa a questo articolo.