Ferragni, weekend Roma mano nella mano con Giovanni Tronchetti Provera

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera allo scoperto. La nuova coppia questa volta è stata avvistata, sorridente e mano nella mano, nei vicoli di Roma . Come riportato da Il Messaggero, i due sono stati prima avvistati in un lussuoso hotel vicino via del Babuino, dove Ferragni ha concesso anche diversi selfie ad alcuni fan.

Poi la coppia si è spostata in un ristorante del centro, dove si è intrattenuta con un gruppo di ben otto persone. Dopo cena i due si sono concessi una passeggiata tra i luoghi iconici di Roma, come il Pantheon, i tipici mercati del centro e i Fori Imperiali, immortalati al tramonto nell'immancabile post di Ferragni. "Ciao ancora Roma!" è stato il messaggio che Chiara ha condiviso sui propri canali social, insieme a foto che la ritraggono sorridente di fronte alle bellezze della Capitale.

HO UNA VITA PIU' AUTENTICA, PIU' MIA



La storia tra l'imprenditrice digitale e l'industriale era stata ufficializzata proprio nel giorno in cui Ferragni ha firmato l'accordo di separazione e divorzio con Fedez, scrivendo quindi la parola fine sui Ferragnez. "Quest'anno mi ha insegnato che ogni perdita porta con sé una possibilità", aveva scritto su Instagram Chiara, "oggi sento che la mia libertà non è punto d'arrivo ma d'inizio: quello di una nuova vita, più autentica, più forte e, finalmente, più mia". Un messaggio che molti hanno interpretato sia come una frecciata al suo ex marito, che come un augurio sincero per la sua nuova storia d'amore.