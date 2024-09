1/8 ©Getty

Chiara Ferragni ha rubato la scena ai CNMI Sustainable Fashion Awards 2024, l'annuale serata in cui la Camera Nazionale della Moda italiana premia chi si impegna a favore di un sistema moda più green e meno impattante per l'ambiente.

L'imprenditrice digitale, assente da diversi mesi dagli eventi moda internazionali, è tornata a sfilare sul tappeto rosso del Teatro alla Scala, location del gala.

Emozionata e felice, si è distinta per un favoloso look da sera e per un nuovo hairstyle



