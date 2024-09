Chiara Ferragni alla Milano Fashion Week: "Un segnale essere qui"

L’imprenditrice al Teatro alla Scala per i Cnmi Sustainable Fashion Awards 2024, organizzati dalla Camera Nazionale della Moda Italiana: "È una serata importantissima, è importante essere qui per parlare di sostenibilità e Made in Italy e sono molto contenta di esserci". Poi a chi le chiede come sta risponde: "Bene dai, pian piano sempre meglio"

A un anno dall'ultima presenza a una sfilata a Milano, Chiara Ferragni stasera è tornata alla Fashion Week per il gala dedicato alla sostenibilità, i Cnmi Sustainable Fashion Awards 2024, organizzato dalla Camera Nazionale della Moda Italiana a chiusura della settimana di passerelle. "È una serata importantissima, è importante essere qui per parlare di sostenibilità e Made in Italy e sono molto contenta di essere qui stasera" ha detto l'imprenditrice digitale, vestita con un lungo abito ricamato Dsquared2 dall'archivio 2013.

"Piano piano sto sempre meglio" Ferragni non nega l'importanza di tornare nel mondo della moda milanese, e a chi le ha chiesto se essere al Teatro alla Scala stasera sia un segnale ha risposto: "Sì è molto importante per me, sono molto contenta di essere qua". Poi alla domanda "Come stai?" ha risposto: "Bene dai, pian piano sempre meglio". leggi anche Chiara Ferragni, la prima collaborazione dopo lo scandalo del Pandoro

I giorni del dissing e la canzone di Fedez Chiara Ferragni arriva da un anno difficile, segnato dalle inchieste e dalla separazione dal marito Fedez che nei giorni scorsi l’ha anche coinvolta nel dissing con Tony Effe. Il rapper ha pubblicato una canzone, Allucinazione collettiva, dedicata all'ex moglie e nella quale le lancia diverse accuse. Dal canto suo lei aveva già intimato ai due artisti, specialmente all'ex, di smetterla di tirarla in ballo e soprattutto di tenere fuori i bambini. Poi, prima dell’uscita della canzone, aveva avvertito i follower con tono gelido: "Questa sera non uscirà l'ennesimo dissing che ha intrattenuto molto, ma una finta canzone romantica, priva di sincerità. Un palese tentativo di sfruttare il momento, un atto violento, considerando che sono stati dieci mesi molto difficili". "In molte occasioni - ha scritto - ho scelto di restare in silenzio, forse troppe, per proteggere chi mi sta a cuore e tutelare la mia famiglia. Ma ora sono stanca. Stanca di subire gli attacchi gratuiti, pettegolezzi infondati e dicerie velenose. Credo sia giunto il momento di mettere un punto a tutto questo e di poter vivere serenamente, senza essere trascinata in situazioni che non mi appartengono né oggi, né mai più". approfondimento Allucinazione collettiva, la canzone di Fedez per Chiara Ferragni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie