Chiara Ferragni, la prima collaborazione dopo lo scandalo del Pandoro

Dopo lo scandalo Balocco, meglio noto come pandoro-gate, Chiara Ferragni ricomincia come beauty brand ambassador di Goa Organics, un marchio spagnolo e vegano di haircare. Camicia bianca, gonna lunga grigia e décolleté di Gucci, la mattina del 16 settembre l’imprenditrice digitale ha incontrato la stampa locale a Madrid, come aveva annunciato poco prima nelle stories Instagram. “Sono ufficialmente l’ambassador di Goa Organics. Sono ormai mesi che uso i loro prodotti, sin da quando ho incontrato Alejando e Mar all'inizio dell'anno, e posso vedere e sentire come sono sani e soffici i miei capelli”, ha scritto. Dopo la separazione da Fedez e il licenziamento dell’ex manager Fabio Maria Damato, la nuova avventura inizia sotto la guida di un rinnovato team di comunicazione che intende ricostruire la credibilità di Ferragni alla quale, intanto, Goa Organics ha dato sui social un caloroso benvenuto. Un piccolo passo per superare la scelta di diversi marchi, come Pantene, Nespresso, Safilo e Tod’s (per il quale era in consiglio di amministrazione), di terminare le loro collaborazioni con l’imprenditrice.