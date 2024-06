Ferragni, chi è Lorenzo Castelli il nuovo manager dopo Damato

Dopo la rottura con Fabio Maria Damato, manager e braccio destro dell'influencer, Chiara Ferragni ha già trovato un sostituto. Stando a quanto sostiene il quotidiano Il Messaggero , si tratta di Lorenzo Castelli, 33 anni, selezionato nel 2021 da Forbes Italia tra gli Under 30 più promettenti della categoria Venture Capital. Tra l’imprenditrice milanese e Castelli c’erano già state delle collaborazioni in passato, come il progetto Chiara Ferragni Collection. Nel riassetto societario, avvenuto a sei mesi dallo scandalo dei pandori, dovrebbero rientrare anche Marina Di Guardo, madre di Ferragni, e Alessandro Marina, un consulente noto nel mondo della moda milanese. Entrambe le figure - stando a quanto riporta il quotidiano romano - dovrebbero affiancare il nuovo manager Castelli nella gestione delle aziende dell'influencer.

Tra i successi della società di Castelli c'è Virgin Hyperloop One, il progetto che ha realizzato il primo test con persone a bordo di un treno con tecnologia hyperloop, impiegata per il trasporto ad alta velocità all’interno di tubi a bassa pressione.

Gli esordi negli Stati Uniti

Il nuovo manager di Ferragni si è laureato in Economia del lavoro all'Università Roma Tre e ha poi conseguito un master in Project Management alla Luiss Business School. Ha mosso i primi passi della sua carriera professionale negli Stati Uniti: da giovanissimo, infatti, si è trasferito a New York, dove ha lavorato come assistente personale di John Vizzone, vicepresidente di Ralph Lauren. Da lì si è spostato poi a Miami, dove ha provato ad aprire, con scarso successo, una catena di negozi di alimentari italiani.