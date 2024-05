I Ferragnez mettono in vendita Villa Matilda sul lago di Como

La notizia della vendita l'ha data Selvaggia Lucarelli, attualmente in libreria con "Il vaso di Pandora": l'annuncio è visibile sulla app di Chiusano Immobiliare

Quando l'hanno acquistata, poco meno di un anno fa, sembrava il coronamento di un sogno lungo una vita. Da sempre, infatti, Chiara Ferragni e Fedez (FOTO) sono innamorati del lago di Como. E da sempre sognano di avere una seconda casa lì. Ora, però, anche quel progetto è naufragato: Villa Matilda è in vendita, come anticipato da Selvaggia Lucarelli, e come si evince dall'annuncio postato sull'app di Chiusano Immobiliare.