L'imprenditrice digitale e il produttore musicale si sono giurati amore eterno dopo due anni di fidanzamento. Alla cerimonia tanti volti noti del mondo dello spettacolo. Ospiti anche Tananai e Giuliano Sangiorgi che si sono esibiti per la coppia



Veronica Ferraro e Davide Simonetta si sono sposati giovedì 12 settembre con una cerimonia di nozze da favola, che si è svolta nella romanticissima cornice di Villa Semenza, in provincia di Lecco.

L'imprenditrice e fashion influencer e il produttore musicale hanno detto "Sì, lo voglio" alla presenza dei loro cari e degli amici, una guest list che include moltissimi volti noti del mondo dello spettacolo, seguitissimi sui social, l'universo digitale dove la sposa ha costruito la sua carriera diventando popolarissima e molto apprezzata.

Su Instagram è pieno di foto e video che raccontano una giornata memorabile, non solo per i neo marito e moglie. Ecco come è andata.



Un matrimonio romantico in campagna Gli invitati alle nozze di Veronica Ferraro e Davide Simonetta non sono riusciti a trattenere le lacrime quando gli sposi si sono scambiati le promesse dichiarando il loro amore davanti a tutti.

Stando alle testimonianze social, i discorsi che l'uno ha rivolto all'altra sono stati dolcissimi e commoventi.

Nel wedding day dell'imprenditrice e del produttore noto anche come d.whale, ha trionfato l'amore ma anche la bellezza ha avuto la sua parte, merito dell'estetica fresca e raffinatissima che ha caratterizzato l'evento che si è svolto all'aperto, in una fresca giornata di fine estate.

Cerimonia sul prato e festa in giardino, sotto il bagliore delle luci, in un'atmosfera rustica e chic. A cena, pasta al pesto, polpette e pane con la mortadella, una scelta semplice e divertente che è piaciuta agli ospiti. vedi anche Matrimonio Diletta Leotta, i tre abiti da sposa Atelier Emè indossati

I tre vestiti della sposa Come per tutti i matrimoni, e in particolare per quelli di una fashion influencer seguitissima (solo su Instagram il suo profilo conta oltre un milione e quattrocento mila follower), il look della sposa è stato motivo di grande interesse.

Veronica Ferraro, al pari di molte altre spose, ha cambiato diversi abiti bianchi, riservando quello più classico alla cerimonia.

Il dress con cui è arrivata all'altare è un abito a sirena in tessuto liscio, con uno strascico medio e la scollatura ovale strutturata, una creazione lineare che punta tutto sulla silhouette, a maniche corte e caratterizzata da un drappeggio sul ventre

Il secondo abito, scelto per la cena, è un modello sottoveste, con aperture laterali, interamente realizzato in merletto e rivestito di paillettes luminosissime. Ultimo, un party dress corto, col bustier, per ballare fino a notte fonda. Il brand è Atelier Emé.

Gli ospiti: da Chiara Ferragni ad Annalisa Dopo la cena gli sposi hanno aperto le danze sulle note delle loro canzoni del cuore. A cantarle, dal vivo, i loro realizzatori, amici della coppia e ospiti dell'evento.

Al microfono, in quello che, a tutti gli effetti, si è trasformato in un mini festival, sono intervenuti, Dargen D'Amico, Tananai (che ha cantato Tango), Giuliano Sangiorgi, Annalisa - quest'ultima anche legata sentimentalmente allo sposo diversi anni fa.

C'era anche Emma Marrone tra gli invitati ma il popolo dei social ha riconosciuto molti altri volti della moda e dello spettacolo.

C'era Chiara Ferragni, testimone e amica di vecchia data di Veronica Ferraro. La loro amicizia ultradecennale è stata il tema del discorso dell'imprenditrice digitale di Cremona per la sposa.

C'erano Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli, le sorelle Ferragni, Valentina e Francesca, Chiara Biasi, Giulia Gaudino, Carlotta Rubaltelli, Pardis Zarei-Pappas, Valentina Siragusa, la fotografa Nima Benati, tanti amici e professionisti, creator digitali, con cui la sposa è cresciuta umanamente e professionalmente.

Per ora Veronica Ferraro e Davide Simonetta hanno condiviso un primo scatto ufficiale del loro wedding day, Gli utenti social attendono nuovi dettagli nei prossimi giorni.