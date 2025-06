Sabrina Carpenter per la prima volta al primo posto in classifica

Manchild è il primo singolo tratto dall'LP di Sabrina Carpenter Man's Best Friend , in uscita il 29 agosto. Mai prima d'allora, l'artista aveva posizionato in vetta alla Billboard Hot 100 un singolo di debutto

Manchild di Sabrina Carpenter ha debuttato al primo posto della Billboard Hot 100, diventando il suo secondo singolo a raggiungere il traguardo e il primo che, la vetta, l'ha raggiunta al debutto (Please Please Please, singolo tratto dal suo album Short n' Sweet, l'anno scorso in questo periodo ha dominato la classifica per una settimana).

Ascolti da record

Manchild è il primo singolo tratto dall'LP di Sabrina Carpenter Man's Best Friend, in uscita il 29 agosto. Pubblicato il 5 giugno, ha totalizzato 27 milioni di stream ufficiali, 14 milioni di visualizzazioni radiofoniche e 20.000 copie vendute negli Stati Uniti.

Della sua creazione, l'artista ne ha parlato con un post su Instagram: "Ho scritto Manchild in un martedì qualunque con Amy e Jack (Jack Antonoff e Amy Allen), poco dopo aver terminato Short n' Sweet, ed è risultato essere il miglior martedì qualunque della mia vita. Non solo è stato divertentissimo scriverla, ma questa canzone è diventata per me un baule di ricordi, che mi ha permesso di ripercorrere episodi confusi e divertenti della mia giovinezza. Sembra l'incarnazione musicale di un affettuoso sguardo al cielo e sembra un viaggio in macchina senza fine in estate! Ecco perché ho voluto regalarvela ora: così potrete sporgervi dal finestrino e urlarla per tutta l'estate".