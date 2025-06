Sabrina Carpenter, Manchild è il singolo dell'estate

"Ho scritto Manchild in un martedì qualunque con Amy e Jack, poco dopo aver terminato Short n' Sweet, ed è risultato essere il miglior martedì qualunque della mia vita", ha scritto Sabrina Carpenter, riferendosi a Jack Antonoff, che ha co-prodotto il brano con lei, e ad Amy Allen. Il nuovo singolo, che ha debuttato nella serata di giovedì 5 giugno, secondo i fan è destinato ad essere una delle canzoni dell'estate.

Le parole di Sabrina Carpenter

"Non solo è stato divertentissimo scriverla, ma questa canzone è diventata per me un baule di ricordi, che mi ha permesso di ripercorrere episodi confusi e divertenti della mia giovinezza. Sembra l'incarnazione musicale di un affettuoso sguardo al cielo e sembra un viaggio in macchina senza fine in estate! Ecco perché ho voluto regalarvela ora: così potrete sporgervi dal finestrino e urlarla per tutta l'estate", ha raccontato Sabrina Carpenter su Instagram.

Il nuovo brano è molto in linea con la tradizione di Please, Please, Please e di altre canzoni in cui Carpenter ha messo al loro posto persone del sesso opposto. Dopo un riff introduttivo di synth anni Ottanta, si scaglia con ironia contro un uomo sciocco. "Baby, perché vieni sempre di corsa da me?" canta. "F*****o la mia vita, non lasceresti stare una donna innocente? / Mai sentito parlare di cura di sé / Metà del tuo cervello non c'è...". Tuttavia, si prende anche la responsabilità delle sue scelte sbagliate: "Oh, mi piace che i miei ragazzi facciano i difficili / E mi piacciono i miei uomini tutti incompetenti".

Manchild dovrebbe essere il primo singolo del settimo album di Carpenter, sebbene non siano state date notizie concrete in merito. Anche perché, l'artista ha spiegato di aver voluto lanciare il brano per l'estate, il che potrebbe essere un tentativo di smontare le aspettative di un progetto full-length imminente, soprattutto considerando che la versione deluxe del suo ultimo album è ancora un punto nella classifica Billboard 200.