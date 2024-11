Chiara Ferragni, l'anno più difficile mi ha regalato la libertà

Spettacolo

L'imprenditrice è tornata sotto i riflettori della Fashion Week per l'annuale serata di gala in cui si celebra la moda green e per i CNMI Sustainable Fashion Awards 2024 dà il buon esempio scegliendo un abito proveniente dall'archivio di Dsquared2. Felice di poter fare la sua parte all'evento, ha posato col nuovo hairstyle. La chioma lunga fa impazzire i fan

Chiara Ferragni ha rubato la scena ai CNMI Sustainable Fashion Awards 2024, l'annuale serata in cui la Camera Nazionale della Moda italiana premia chi si impegna a favore di un sistema moda più green e meno impattante per l'ambiente.

L'imprenditrice digitale, assente da diversi mesi dagli eventi moda internazionali, è tornata a sfilare sul tappeto rosso del Teatro alla Scala, location del gala.

Emozionata e felice, si è distinta per un favoloso look da sera e per un nuovo hairstyle