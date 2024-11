Chiara Ferragni e Fedez, cosa prevede l'accordo di separazione

“Dopo lunghe trattative, Chiara Ferragni e Fedez stanno firmando l’ accordo di separazione e contestuale divorzio ”. Secondo quanto rendono noto gli avvocati Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci, difensori del rapper, e l’avvocata Daniela Missaglia, legale dell’imprenditrice digitale, la coppia più mediatica d’Italia avrebbe definito i termini della fine della storia d’amore durata otto anni, in vista del divorzio ufficiale che avverrà nei prossimi sei mesi. I due figli della coppia, Leone e Vittoria , “staranno con mamma e papà indicativamente per gli stessi periodi, durante i quali ciascun genitore provvederà al loro mantenimento”, si legge in una nota. “Fedez, come aveva lui stesso richiesto, pagherà anche, direttamente ed interamente, le scuole, le spese mediche e le spese per le attività sportive dei bambini”.

NO ALL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO E BIMBI SUI SOCIAL SOLO CON AUTORIZZAZIONE

Chiara Ferragni, quindi, non avrà un assegno di mantenimento per i figli. Come riporta il Corriere della Sera, si dice che l’influencer avesse richiesto una cifra intorno ai 20 mila euro che, però, Fedez non dovrà versare anche perché la futura ex moglie ha un patrimonio milionario. Il rapper pagherà però le spese per le scuole di Leone e di Vittoria, che frequentano una scuola privata di Milano con rette superiori ai 20 mila euro l’anno. Definiti anche i termini dell’affido congiunto. Sarebbe stata risolta anche la questione dell’esposizione social dei piccoli: per pubblicare foto e video che li ritraggono i genitori dovranno richiedere l’autorizzazione reciproca.