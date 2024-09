Chiara Ferragni ha rifiutato Ballando con le Stelle

La conduttrice tv avrebbe voluto coinvolgerla nel ruolo di "ballerina per una notte". Un incarico leggero, che l'avrebbe aiutata ad avvicinarsi al palco per tastare l'ambiente. Tuttavia, l'influencer e imprenditrice - che di recente è tornata alla Milano Fashion Week - ha detto no

Nei giorni scorsi, Chiara Ferragni è tornata protagonista del mondo della moda, ospite al Teatro alla Scala per i Cnmi Sustainable Fashion Awards 2024 organizzati dalla Camera Nazionale della Moda Italiana.

Tuttavia, in televisione non la vedremo. L'imprenditrice e influencer, coinvolta (suo malgrado) nel dissing tra Fedez e Tony Effe, ha rifiutato la proposta di Milly Carlucci che la voleva a Ballando con le Stelle.

Il "no" di Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle

Milly Carlucci, padrona di casa di Ballando con le Stelle, ha invitato Chiara Ferragni a diventare ballerina per una notte nella nuova edizione del programma. A raccontarlo è stata lei stessa, intervistata da TV Sorrisi e Canzoni: "Purtroppo Chiara non se la sente", ha spiegato.

La conduttrice tv ha poi raccontato d'aver preso in considerazione il nome di Chiara diverse volte, senza essere mai riuscita a concludere. Quest'anno, anche per via delle vicende che l'hanno vista coinvolta, Milly Carlucci pensava che avrebbe accettato. Il ruolo della ballerina, non impegnativo, avrebbe potuto aiutarla ad avvicinarsi al palco per capire l'ambiente. Ma così non è stato. Il motivo del rifiuto, però, non è stato spiegato. Carlucci si è limitata a dire che Ferragni non se la sentiva, forse anche a causa delle polemiche che Fedez - con le sue canzoni - negli ultimi giorni ha scatenato. Oppure il motivo - si ipotizza sul web - potrebbe essere il confronto con Selvaggia Lucarelli, giudice di Ballando con le Stelle e autrice dell'inchiesta che ha poi originato il cosiddetto "caso Balocco".