Ballando con le Stelle 2024, annunciati i primi tre concorrenti

Ballando con le stelle 2023, cast e concorrenti. FOTO

La padrona di casa, la conduttrice e anima del programma, Milly Carlucci, affiancata come sempre da Paolo Belli, è pronta per Ballando con le stelle, lo show danzante che torna per la 18esima edizione dal 21 ottobre, tra sfide di salsa, rumba, tango e non solo. Chi sono i concorrenti in gara

Ballando con le Stelle va in onda su Rai 1 dal 2005. Condotto da Milly Carlucci, vede vip del mondo del cinema, dello sport e della musica sfidarsi a colpi di ballo, affiancati da ballerini professionisti. Ecco i concorrenti della stagione 2023, al via il 21 ottobre

Attore, regista e sceneggiatore, Ricky Tognazzi è nato a Milano l'1 maggio 1955. Nel corso della sua lunga carriera, ha vinto il David di Donatello quattro volte: una come attore per Qualcosa di biondo, tre come regista per Piccoli equivoci, Ultrà e La scorta