Lino Banfi in lacrime ricorda la moglie a Ballando con le stelle

Al termine della sua esibizione, l'immagine della donna è comparsa sullo sfondo. L’attore si è commosso: “Sento come se mi hanno strappato un pezzo di pelle, scusatemi, avevo promesso ai miei figli che non avrei pianto, non volevo arrivare al pietismo”. Lucia Zagaria è morta lo scorso febbraio, era malata di Alzheimer. La coppia è stata legata per oltre 70 anni, di cui 60 di matrimonio

Lino Banfi è scoppiato in lacrime nella prima puntata di Ballando con le stelle. L’attore, che ha debuttato nella prima puntata del programma (IL CAST), si è commosso pensando alla moglie Lucia, scomparsa lo scorso febbraio. L'immagine della moglie dell'attore è comparsa sullo sfondo alla fine dell'esibizione. "Avevo promesso ai miei figli che non avrei pianto, ma come si fa? Scusatemi, non volevo arrivare al pietismo...", ha detto Banfi, 87 anni, dopo essersi esibito nel valzer insieme alla maestra Alessandra Tripoli. "Non voglio cadere in questa cosa, è una situazione che riguarda miliardi di famiglie. Io ho festeggiato da poco 61 anni da matrimonio, ci conosciamo da quando eravamo bambini. Sento come se mi hanno strappato un pezzo di pelle, la ferita è troppo fresca... scusatemi”.



Il voto della giuria Lino Banfi ha anche spiegato che che Milly Carlucci gli chiedeva di partecipare al programma da 18 anni ma era stata proprio la moglie a convincerlo ad accettare l’invito. La giuria ha elogiato l'esibizione e la sua reazione toccante. Il voto è stato un tripudio di 10: tutti i giurati hanno dato il massimo dei voti all'esibizione del "nonno d'Italia". La reazione di Selvaggia Lucarelli Selvaggia Lucarelli, uno dei giudici del programma, ha commentato: “Io sono la cinica del gruppo, cerco sempre di intravedere la fregatura nelle cose e nelle persone. In questi anni ho visto tantissime persone strumentalizzare e monetizzare il dolore, approfittare delle proprie fragilità per attirare empatia e solidarietà. Questa sera, neanche una cinica come me ha visto un pezzettino di tutto questo. Ho visto onestà in questo dolore”. vedi anche È morta Lucia Zagaria, moglie di Lino Banfi: era malata di Alzheimer

Un amore lunghissimo Lucia Lagrasta (poi Zagaria, cognome all’anagrafe di Banfi), è morta all’età di 85 anni lo scorso febbraio. Da tempo era malata di Alzheimer. A darne l'annuncio era stata la figlia della coppia, Rosanna, con un post su Instagram in cui diceva: “Buon viaggio mamma”. Lino e Lucia si conobbero da ragazzini a Canosa di Puglia e si sposarono nel 1962. Sono rimasti sempre insieme, il loro matrimonio è durato oltre 60 anni (più dieci di fidanzamento). In occasione dei funerali, Papa Francesco ha inviato una lettera a Banfi, a cui è legato da un rapporto di amicizia: “Caro fratello mio, nell'apprendere la notizia della scomparsa di Lucia, porgo a te e alla tua famiglia le mie condoglianze, assicurando la preghiera in suffragio della sua anima”, ha scritto Bergoglio. “I nonni sanno essere forti anche nella sofferenza e tu sei il nonno di una nazione intera”. vedi anche Lino Banfi e l’amicizia col Papa: "Quando è 'incavoleto' mi chiama"