È morta Lucia Zagaria, moglie di Lino Banfi: era malata di Alzheimer

L'attore pugliese non ha bisogno di grandi presentazioni. Oltre cento film, più di venti serie e film per la televisione e altrettanti varietà. Per omaggiarlo, in occasione del suo 85.mo compleanno, ecco una carrellata di scatti della sua lunga carriera

Lucia Zagaria, l'amore con Lino Banfi

Lino Banfi e Lucia Zagaria stavano insieme da oltre 60 anni. Si conobbero da ragazzini a Canosa di Puglia e si sposarono nel 1962. Sono rimasti sempre insieme, tra gli altri e i bassi della vita e della professione di lui, che ha conosciuto momenti bui e momenti di rinascita. Qualche anno fa, a Lucia Zagaria è stato diagnosticato l'Alzheimer. Un grande dolore per l'attore, che in una lettera ad Intimità, rivelò: “Ho scritto a papa Francesco. Ho chiesto al Santo Padre quello che mi hai chiesto di chiedere precisamente” scrisse Banfi, come a voler parlare con sua moglie. “Gli ho raccontato il tuo desiderio, quello di andarcene insieme, nello stesso momento, tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita”. Ne aveva parlato anche tempo dopo, a Domenica In. “In questi giorni lei mi fa delle domande: perché non troviamo un sistema per morire insieme?” spiegò a Mara Venier. “Perché se muori prima tu, io non ce la faccio. Abbiamo avuto l’esempio di molte coppie, compresa quella di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, che non hanno resistito a lungo lontani.”.