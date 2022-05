Lino Banfi torna al cinema con Vecchie Canaglie, film di Chiara Sani

Pasquale Zagaria , meglio noto nel mondo dello spettacolo con il nome d’arte di Lino Banfi , è stato senz’altro uno dei volti più rappresentativi del filone della “commedia sexy all’italiana” degli anni ‘70 e ‘80. A tal proposito, celebri le sue apparizioni in film di questo genere con al fianco Edwige Fenech , icona di quel tempo. Un successo che lo ha portato poi a dedicarsi a opere più comiche, portando alla nascita personaggi come l’eccentrico tecnico di calcio Oronzo Canà , protagonista dei due film de L’allenatore nel pallone. A cavallo degli anni ‘90 e del 2000, Lino Banfi ha prettamente lavorato sul piccolo schermo, soprattutto interpretando nonno Libero nella serie tv di grande successo Un medico in famiglia . Al tempo stesso, però, l’attore di Andria è apparso anche al cinema e, da questa sera, lo vedremo di nuovo nelle sale cinematografiche in un nuovo lungometraggio.

Trama e cast di Vecchie Canaglie

Lino Banfi è stato scelto come protagonista del primo film come regista dell’attrice Chiara Sani. La vicenda è ambientata all’interno di una casa di riposo, Villa Matura, gestita da un’avida proprietaria che, improvvisamente, decide di metterla all’asta. Un’azione che porta alla reazione degli anziani al suo interno, che temono di essere spostati in un’altra struttura. Per ostacolare il piano della proprietaria, Lino Banfi chiede aiuto a suo figlio, interpretato da Greg, una sorta di malvivente da quattro soldi che darà loro una mano per restare a Villa Matura. Lino Banfi presta il volto al protagonista Walter, mentre Greg è appunto suo figlio Renny. A seguire, troviamo Andy Luotto alias Il Prof e Andrea Roncato nelle vesti del Professor Palazzo. Spazio per Pippo Santonostaso che interpreta Logo, poi Gino Cogliandro nei panni di Vivalafì e Federica Cifola in quella della Dott.ssa Tumidei. Il cast vede anche la stessa Chiara Sani nel ruolo della perfida Contessa, Noemi Gherrero che interpreta Martina e Gianni Fantoni come Gualtiero. Ruoli minori, infine, per gli attori Albertina Malferrani, Luciano Manzalini, Andrea Santonostasio, Valentina Paoletti, Adel Ahmed, Massimo Fradelloni e Lorenzo Gioielli. La regista e attrice Chiara Sani ha parlato in maniera entusiastica del suo primo lavoro dietro la macchina da presa: “Da molto tempo avevo in mente una sorta di fiaba in stile comedy, Insieme a Gabriele Baldoni ho sviluppato la sceneggiatura di questa avventura surreale, gioiosa, con punte di follia alla Monty Python”.

Lino Banfi, invece, nonostante 86 anni da compiere il prossimo 9 luglio non ha intenzione di abbandonare le scene. Durante la presentazione di Vecchie Canaglie alla Casa del cinema di Roma, l’attore confessa: “Dopo tante pellicole, televisione, dopo aver fatto ridere – e non è facile farlo con garbo, senza urlare, mi piacerebbe interpretare un cattivo”.