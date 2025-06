Duran Duran, la possibile scaletta del concerto al Circo Massimo

Dopo le due date romane, il gruppo sarà protagonista di altri concerti in Italia: il 18 giugno alla Fiera del Levante di Bari, il 20 giugno all’Ippodromo Snai San Siro di Milano e infine il 12 luglio alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula.

I Duran Duran sono tra le formazioni di maggior popolarità nella storia della musica. Il gruppo ha regalato album e brani di enorme successo nel corso di oltre quarant’anni di carriera, tra i singoli ricordiamo The Wild Boys, Ordinary World, (Reach Up for The) Sunrise e What Happens Tomorrow. Spazio anche a numerosi e prestigiosi riconoscimenti, tra i quali due statuette ai Grammy Awards: Best Music Film per Duran Duran e Best Music Video per Girls on Film e Hungry Like the Wolf.

A febbraio i Duran Duran sono stati ospiti della terza serata della 75esima edizione del Festival di Sanremo (FOTO), alla conduzione Carlo Conti. Il gruppo si è esibito con un medley, sul palco anche Victoria De Angelis. In seguito, scambio di battute tra la co-conduttrice Katia Follesa e Simon Le Bon.