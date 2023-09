Lino Banfi e l’amicizia col Papa: "Quando è 'incavoleto' mi chiama"

Spettacolo

Da Lino Banfi a "Up": i 20 nonni più famosi di cinema e serie tv. FOTO

Il 2 ottobre è la Festa dei nonni, coloro che sono spesso una guida per i nipoti e personaggi chiave del nucleo familiare. Sia il grande schermo che la televisione hanno raccontato in vario modo la loro figura: dal nonno italiano per eccellenza, Libero di “Un medico in famiglia”, a quello più atipico del capolavoro “Little Miss Sunshine”. Ecco i più famosi e apprezzati dal pubblico

Il 2 ottobre si celebra la festa dei nonni per ricordare quanto il loro ruolo sia importante per mantenere l’unità e l’equilibrio del nucleo familiare. Al cinema e in Tv queste figure sono spesso presenti in ruoli principali come guide sagge dei nipoti o, alcune volte, come personaggi vitali e spensierati che stimolano i più giovani a essere meno ingessati e più liberi di esprimere se stessi. (Nella foto: una scena di “Ricatto d’amore”)

Il nonno italiano per eccellenza è nonno Libero/Lino Banfi di “Un medico in famiglia”, affiancato da nonna Enrica/Milena Vikotic. Ex ferroviere e sindacalista, per lui “una parola è poco e due sono troppe”