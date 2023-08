Lino Banfi: “Perché Facebook mi censura?”

Il gruppo Facebook “Noi che amiamo Lino Banfi - Official” è stato oscurato per via del linguaggio ritenuto volgare. L’attore ha dunque scritto al Corriere, lamentando la decisione di Zuckerberg e scherzando sulle sue origini: “Ti spezzo il capocollo”.

Il contenuto della lettera di Lino Banfi al Corriere

Il gruppo Facebook “Noi che amiamo Lino Banfi” esiste(va) da circa sette anni, ed è nato su iniziativa di Calogero Vignera. Al suo interno, fan di quattro diverse generazioni hanno reso omaggio per anni a Lino Banfi, condividendo video, messaggi e idee in puro linguaggio “banfiota”. Ma all’algoritmo di Mark Zuckerberg, tutti quei “Porca putténa”, “Disgrazieto maledetto”, “Ti metto l’intestino a tracollo”, non sono piaciuti troppo. Anzi, dopo diverse sospensioni, è arrivata la cancellazione dettata dall’esclamazione “Picchio De Sisti” (il riferimento è al film “L’Allenatore nel Pallone”). A nulla sono valse le proteste: Facebook ha deciso che quel gruppo andava chiuso, e così è stato. “Ci ho messo più di 60 anni per far parlare il mio linguaggio a tutti, mi chiamano Maestro, mi danno i premi alla carriera e questo mi spegne tutto! Ma come si permette ‘sto arcimiliardario maledetto che chi chezzo lo conosce?” scrive Lino Banfi nella sua lettera. Una lettera che, alternando toni seri ad altri scherzosi, è una pura manifestazione del linguaggio banfiota: “Ti metto i menischi nella scapolomerale! Ti spezzo il capocollo e te lo metto a tracollo (...). Mi sono rotto le pelle. E adesso fatemi pure arrestare”.