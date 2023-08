Un medico in famiglia, Lino Banfi apre all'undicesima stagione

Dopo le dichiarazioni possibiliste di Verdiana Bixio, presidente di Publispei, TAG24 ha raggiunto Lino Banfi, storico interprete di Nonno Libero: “È da tempo che voglio dare un vero bel finale alla famiglia Martini”

L’ANSA ha intervistato Verdiana Bixio, presidente di Publispei, casa di produzione di Un medico in famiglia, che ha parlato del futuro della serie TV cult che per dieci stagioni ha appassionato il pubblico italiano. In seguito alle dichiarazioni, TAG24 ha raggiunto Lino Banfi, storico interprete di Nonno Libero. L’attore pugliese ha espresso felicità riguardo alla possibilità di tornare nella villetta di Poggiofiorito, il quartiere immaginario di Roma dove ha sede la famiglia Martini.

lino banfi: “sarebbe bellissimo ritrovarci tutti insieme” A distanza di circa venticinque anni dal debutto e a quasi sette anni dal finale di serie, andato in onda nel novembre del 2016, Verdiana Bixio ha rivelato di essere al lavoro a un’idea per celebrare i protagonisti di Un medico in famiglia: “Sto cercando di portare avanti un'idea che non sia una rimpatriata, ma qualcosa di più, nello spirito di quella serie, del resto i fan lo stanno chiedendo da tempo e ormai sono passati ben venticinque anni". Le parole della produttrice hanno subito incuriosito il pubblico che per quasi vent’anni ha seguito le vicende di Nonno Libero, capostipite della numerosa famiglia. approfondimento Lino Banfi: “Un film documentario su di me, meglio da vivo”

Raggiunto da TAG24, Lino Banfi ha dichiarato: “Sono davvero felice se Un medico In famiglia 11 si farà, è da tempo che voglio dare un vero bel finale alla famiglia Martini. Mi fermano sempre in strada per chiedermi di fare una nuova stagione". L’attore ha poi aggiunto: “Qualche giorno fa sono stato a Maratea per ritirare un premio alla carriera, durante un incontro con dei giovani autori mi è stato proposto un film in cui il protagonista era un vecchio ferroviere in pensione. Ho ringraziato ma spiegato che nel caso avrei preferito tornare a fare Nonno Libero”. approfondimento Serie TV, tutti i video

Lino Banfi ha proseguito parlando dell’incontro con Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction: "Nella stessa giornata a Maratea c’era ospite anche lei e a quel punto ho deciso di parlarle per esporle la mia idea per un eventuale nuova stagione. Le ho spiegato che mi sarebbe piaciuto tornare ad interpretare Nonno Libero per un’altra ultima stagione”. Infine, l’attore ha concluso: “Le ho anche detto che per raccontare un bel finale non sarebbe servito realizzare tredici puntate, ma che ne sarebbero bastate meno quindi con dei costi minori. Credo che si possa pensare di fare anche sei serate. Se davvero questa notizia fosse vera sarebbe bellissimo ritrovarci tutti insieme, aspetto una chiamata”. approfondimento Un'estate al mare, il cast della commedia con Lino Banfi