Ballando con le Stelle, Federica Pellegrini entra nel cast

Dalle corsie delle piscine alla pista di Ballando con le Stelle. L’ex azzurra del nuoto Federica Pellegrini ha annunciato in un video su Instagram la sua partecipazione alla diciannovesima edizione del programma televisivo condotto da Milly Carlucci, che debutterà su Rai1 il 28 settembre 2024. La Divina si unirà al cast di concorrenti vip che, per ora, include anche Federica Nargi, Francesco Paolantoni, Nina Zilli e Massimiliano Ossini. Nel filmato, che ha girato a Parigi dove sta seguendo come spettatrice le Olimpiadi 2024, la sportiva scherza con il marito Matteo Giunta. “Amore, non riesco a trovare le scarpe”, gli dice mentre rovista in alcuni sacchetti. “Come non riesci a trovarle. Ne hai portate 20 paia”, risponde lui. “Ma no, mi servono le scarpine da ballo!”, scherza allora lei. “Parli di Ballando? È confermato?” chiede lui, che fa capolino nell’inquadratura. “È confermato!”, risponde lei, mentre lui esulta. “Devo parlare col ballerino, prima”, scherza infine lui, mentre la futura concorrente sorride e mostra il segno di vittoria. Nella didascalia del post, Pellegrini ha spiegato di non conoscere ancora il nome del ballerino che la accompagnerà nell’avventura danzante, ma ha precisato che “dovrà essere molto alto e forzuto”.