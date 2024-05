Federica Pellegrini diventa una Barbie

Sport

Federica Pellegrini ha sposato nel pomeriggio il suo ex allenatore Matteo Giunta nel corso di una cerimonia religiosa blindatissima, officiata dal suo ex parroco di Spinea, don Antonio Genovese. La campionessa è arrivata con 45 minuti di ritardo. Per le decorazioni, la coppia ha scelto un tripudio di fiori bianchi dominati da candide rose. Per quasi due ore circa 200 persone, e una schiera di fotoreporter e giornalisti, hanno atteso in piazza l'arrivo della sposa