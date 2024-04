Arriva la salsa Barbiecue, la nuova collaborazione Heinz-Mattel

Barbiecue & Kenchup. Sono loro i nuovi protagonisti dell’azienda Heinz, che in occasione del 65esimo anniversario di Barbie, ha annunciato la collaborazione con Mattel. Dal 25 aprile sarà disponibile nei supermercati per un periodo limitato.

L’origine di questa salsa è social. Heinz UK aveva presentato la salsa in un post su Instagram nell’agosto 2023, dopo il successo del film con Margot Robbie e Ryan Gosling. E da lì il "sogno è diventato realtà". Un mix di maionese vegana e salsa barbecue che deve il suo caratteristico colore rosa grazie all’aggiunta di estratto di barbabietola. Ovviamente sarà accompagnata dal suo Tomato Kenchup.

Un’iconica partnership

“L’anno scorso Barbie ha davvero conquistato i cuori dei britannici e, dopo aver visto la reazione che questa salsa ha suscitato nei nostri fan sui social media, sapevamo di doverla trasformare in realtà”, ha dichiarato Thiago Rapp, direttore dell’elevazione del gusto di Heinz, in un comunicato che annuncia la partnership. “Siamo sempre alla ricerca di modi per innovare e dare ai nostri fan ciò che vogliono, e siamo entusiasti di poter dare vita a questa iconica partnership con Mattel”.