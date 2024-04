Saturday Night Live, Gosling e Blunt cantano Taylor Swift. VIDEO

Cinema

Oppenheimer è il grande vincitore della 96esima edizione dei Premi Oscar con sette statuette su tredici nomination: Miglior film, Miglior regia per Christopher Nolan, Miglior attore protagonista per Cillian Murphy, Miglior attore non protagonista per Robert Downey Jr., Miglior fotografia, Miglior montaggio e Migliore colonna sonora. Il film arriverà su Sky Cinema e in streming su Now lunedì 29 aprile

Barbie ha invece conquistato la statuetta per la Miglior canzone originale grazie a What Was I Made For? Il film arriverà su Sky Cinema e in streming su Now lunedì 29 aprile. Inoltre, disponibile una collezione on demand dedicata agli Oscar® con più di 120 titoli vincitori delle edizioni passate