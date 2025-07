Viaggi, i Paesi da evitare: dal Mynamar al Venezuela, ecco quali sono

Al momento Viaggiare Sicuri sconsiglia viaggi e soggiorni in Myanmar. Il colpo di Stato di febbraio 2021 ha dato avvio a una crisi protrattasi nel tempo. Si verificano scontri e conflitti in molte aree del Paese, dove si segnalano inoltre precarie condizioni sanitarie. La sicurezza è gravemente deteriorata e il contesto è peggiorato in seguito al terremoto che ha colpito il Paese il 28 marzo 2025. Le manifestazioni di protesta vengono represse spesso con l’uso della forza e gli attacchi agli obiettivi militari ingenerano risposte su vasta scala, incluso attraverso i bombardamenti aerei delle aree limitrofe. In tutto il Paese è vietato incontrarsi in luoghi pubblici in più di cinque persone ed è in vigore un coprifuoco notturno con orari variabili, a seconda della località