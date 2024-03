Oscar 2024, Ryan Gosling canta I'm Just Ken con Slash. VIDEO

Ryan Gosling, affiancato da Mark Ronson e Slash, si è esibito con I’m Just Ken, il brano nominato come Miglior canzone originale agli Oscar 2024

Ryan Gosling è stato tra i performer della 96esima edizione dei Premi Oscar. L’attore si è esibito con I’m Just Ken, il brano tratto da Barbie e candidato come Miglior canzone originale. Ospite a sorpresa Slash dei Guns N' Roses. Standing ovation al Dolby Theatre di Los Angeles.

Ryan Gosling ha poi conquistato la scena, al suo fianco decine di ballerini, ospite a sorpresa Slash . L’iconico chitarrista lo ha accompagnato nella parte conclusiva della canzone. Meritata standing ovation da parte del pubblico presente in sala.

Ryan Gosling ha regalato una performance entusiasmante in cui ha mescolato ironia e musica sfoggiando un outfit rigorosamente rosa. L’attore, seduto alle spalle di Margot Robbie , interprete della protagonista Barbie nell’omonima pellicola diretta da Greta Gerwig , si è alzato in piedi raggiungendo il centro del palco dove ad attenderlo ha trovato il produttore e compositore Mark Ronson .

Nonostante l’attore non abbia rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo, l’esibizione sembrerebbe essere stata una citazione di due performance iconiche: il numero di Diamonds Are a Girl’s Best Friend di Marylin Monroe nel film Gli uomini preferiscono le bionde e il relativo omaggio di Madonna nel videoclip di Material Girl.