Medvedev: "Ultimatum Trump passo verso guerra"

Volodymyr Zelensky ha elogiato la "determinazione" di Donald Trump, che ha concesso a Vladimir Putin "dai 10 ai 12 giorni" per porre fine al conflitto in Ucraina, pena severe sanzioni. "Una posizione chiara e una forte determinazione da parte (del presidente Trump) al momento giusto, quando molto può cambiare con la forza a favore di una vera pace", ha dichiarato il presidente ucraino su X. "L'Ucraina rimane impegnata per la pace e lavorerà instancabilmente con gli Stati Uniti per rendere entrambi i nostri Paesi più sicuri, più forti e più prosperi", ha aggiunto.