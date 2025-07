Ucraina, ultimatum Trump a Putin: 10 giorni per porre fine guerra LIVE

Il presidente Usa, Donald Trump, ha annunciato dall'Air Force One che alla scadenza del suo ultimatum di 10 giorni per una soluzione della guerra in Ucraina, le misure americane contro Mosca potrebbero prevedere sanzioni, dazi "e altre misure". In precedenza, Trump aveva indicato tra le misure anti-russe dazi secondari al 100% sull'import russo che colpirebbero i Paesi partner commerciali di Mosca. Parlando alla stampa sul volo di rientro a Washington dalla Scozia, il presidente americano ha ammesso di non sapere se queste misure avranno ripercussioni sulla Russia. "Potrebbero avere ripercussioni o no", ha affermato dicendo poi di non essere preoccupato da eventuali impatti sul mercato petrolifero.