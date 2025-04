LOL - Chi ride è fuori 5, chi è il vincitore Federico Basso

Federico Basso è il vincitore di LOL - Chi ride è fuori 5 , programma televisivo la cui ultima puntata è stata resa disponibile su Prime Video in streaming dal 3 aprile , visibile anche su Sky Glass, Sky Q e Now tramite la app Smart Stick. Il comico piemontese, figura di rilievo del cast artistico dell'edizione 2025 dell'esilarante game show animato dai migliori professionisti della scena nazionale, ha trionfato battendo in finale Geppi Cucciari che ha riso poco prima dello scadere del tempo, tradendo, quindi, la regola principale del gioco. In terza posizione c'è Andrea Pisani del duo comico dei Panpers.

La carriera: dai laboratori di Zelig a Zelig Off

Federico Basso, trionfatore di LOL - Chi ride è fuori 5, con questo ultimo risultato vedrà crescere ancora di più la platea dei suoi estimatori, un pubblico che lo ha apprezzato negli anni, in palcoscenico, nelle sue esibizioni dal vivo, poi in tv, canale dove la sua popolarità si è consolidata, infine, in rete e sui social media, dove è seguito quotidianamente da una schiera di oltre 300 mila followers.

Basso, che è attore ma anche autore dei suoi sketch, nasce artisticamente nella scuola di teatro di Alessandro Bontempi a Segrate e approda ai laboratori di Zelig nel 2003.

La vittoria al Festival di cabaret di Sesto San Giovanni nel 2004 (contro Teresa Mannino) gli apre la possibilità di partecipare a Zelig Off, l’officina comica della seconda serata, come monologhista.

Nel 2007 ritrova Teresa Mannino ma come co-conduttrice di Zelig Off, programma che presenteranno insieme per cinque anni.

Nel 2011 torna nel cast di Zelig Circus. Il ritorno a Zelig è nel 2021.

Nel mezzo, tante altre esperienze come autore e attore. Tra le prime, la scrittura per Crozza Italia e per la sit com di Canale 5 Belli dentro.

Da attore, partecipa alla miniserie Quelli dell’Intervallo Cafe, in onda su Disney Channel Italia.