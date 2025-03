LOL - Chi ride è fuori, la stagione 5 del talent tutto da (non) ridere

Per quanto riguarda LOL - Chi ride è fuori 5, la struttura del gioco rimane invariata rispetto alle edizioni passate: dieci comici si trovano a fronteggiarsi in una sfida di resistenza che dura sei ore, durante le quali il vero obiettivo non è strappare una risata agli avversari, ma trattenere la propria.

Chiunque ceda al primo sorriso riceverà un’ammonizione sotto forma di cartellino giallo; alla seconda infrazione, scatterà l’espulsione con il temuto cartellino rosso. Solo uno riuscirà a mantenere il controllo fino alla fine, conquistando così la vittoria e la possibilità di devolvere un montepremi di 100.000 euro a un’organizzazione benefica a sua scelta.



Aspettando che la quinta stagione del talent show tutto da ridere (anzi: tutto da non ridere, semmai) incominci il 27 marzo 2025, potete guardare il trailer ufficiale della quinta stagione di LOL - Chi ride è fuori nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.