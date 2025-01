LOL Chi ride è fuori, la data di uscita della stagione 5

La quinta edizione di LOL - Chi ride è fuori, con Angelo Pintus e Alessandro Siani nella control room al posto di Fedez e Frank Matano, debutta su Prime Video il 27 marzo. Un mese prima, il 27 febbraio, sarà la volta del talent show LOL Talent Show - Chi fa ridere è dentro con il Mago Forest, Katia Follesa e Lillo Petrolo.

I concorrenti di LOL - Chi ride è fuori 5

I concorrenti di LOL - Chi ride è fuori 5 saranno Federico Basso, Enrico Brignano, Flora Canto, Tommy Cassi, Raul Cremona, Geppi Cucciari, Valeria Graci, Andrea Pisani e Marta Zoboli. Il decimo concorrente sarà il vincitore di LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro. Per sei ore, i concorrenti si sfideranno a colpi di (non) risate. Proveranno a far ridere gli avversari, senza ridere a loro volta. Il vincitore si aggiudicherà 100mila euro, devoluti a un ente benefico di sua scelta.