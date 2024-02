Lol Talent Show, il trailer dello spin-off di Lol: Chi ride è fuori

Il 22 febbraio va in onda lo spin-off del celebre show, dal sottotitolo che è una promessa: "Chi fa ridere è dentro". Conduce il Mago Forest, con Katia Follesa, Elio (degli Elio e le Storie Tese) e Pintus in giuria

Il 22 febbraio debutta su Prime Video Lol Talent Show, spin-off di Lol: Chi ride è fuori, presentato dal Mago Forest e con Katia Follesa, Pintus ed Elio nel ruolo dei giurati. Il suo funzionamento, però, sarà ben diverso da quello del Lol che tutti conosciamo.

Cosa sappiamo su Lol Talent Show

Come il nome stesso suggerisce, Lol Talent Show è il risultato di un tour da nord a sud dell'Italia, alla ricerca dei migliori talenti comici. Comici professionisti, ma anche amatoriali e artisti che, nel corso delle tappe, sono saliti sul palco per portare la loro arte, per strappare una risata, per divertire e intrattenere. Uno solo sarà il vincitore, e potrà partecipare come concorrente alla quarta edizione di LOL: Chi ride è fuori, in arrivo su Prime Video entro la fine dell'anno. Chi uscirà trionfante da LOL Talent Show sfiderà dunque Diego Abatantuono, Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria e Rocco Tanica.

Il 22 febbraio usciranno i primi due episodi, cui ne seguiranno due il 29 febbraio e due - per il gran finale - il 7 marzo.

Diversi anche i giudici ospiti che si alterneranno con il trio: Lillo, Maria Di Biase, Ciro e Fabio dei The Jackal.