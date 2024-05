Milano, in anteprima il cortometraggio "Love is Love" contro omofobia

Un messaggio corale di inclusione e rispetto contro ogni discriminazione sull’orientamento di genere. Questo l’obiettivo del cortometraggio Love is Love che sarà presentato in anteprima venerdì 17 maggio a Milano alle 19 presso la Terrazza Martini in Piazza Duomo. Saranno presenti anche il regista e gli attori protagonisti. La pellicola, realizzata dal regista Francesco Ferraiuolo per la casa di produzione torinese Ferrafilm e fortemente voluta da STIM Tech Group (azienda leader nell’ICT), vede la partecipazione straordinaria di Alex Valenza (La legge di Lidia Poet), del famoso TikToker Pietro Morello da 3,7 milioni di follower e dell’attore Sergio Muniz. La data scelta per presentare il progetto non è affatto casuale: La ricorrenza, riconosciuta nel 2004 dall'Unione Europea e dalle Nazioni Unite, vuole ricordare il 17 maggio 1990, quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità cancellò l'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali definendola per la prima volta “una variante naturale del comportamento umano”. Un riconoscimento molto, troppo recente, che ancora oggi necessità di sensibilizzazione verso il grande pubblico. “Love is Love è un'opera cinematografica, guidata dalla sensibilità sociale che caratterizza la produzione di Ferrafilm e si propone di affrontare con delicatezza e profondità il tema dell'omofobia e dell'amore universale”, racconta il regista Francesco Ferraiuolo.