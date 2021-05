4/11 Webphoto

Another country, 1984 – Nell’adattamento dell'opera teatrale di Julian Mitchell, Guy Bennet è un anziano inglese che fece la spia per il Kgb e dovette fuggire in Russia. L’uomo narra a un giornalista la sua giovinezza: educato in un rigido college inglese degli anni ’30, meta dei giovani rampolli dell'aristocrazia, come altri scopre di essere omosessuale e vive una storia d'amore con un suo compagno. Ma quando verranno scoperti dovranno andarsene. Guy viene rifiutato anche dalla famiglia e quindi sceglie di mettersi contro un Paese che non lo ha accettato

Germania, 185 attori e attrici fanno un coming out di massa