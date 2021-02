Germania, 185 attori e attrici fanno un coming out di massa

Il più grande coming out collettivo della storia fatto da persone famose è stato rilanciato, insieme al suo manifesto e all’hashtag #actout, dal Süddeutsche Zeitung, che ha pubblicato i loro volti in copertina. Gli artisti raccontano di essere stati spesso spinti o costretti a non rivelare il loro orientamento sessuale: “La mia agente di allora mi consigliò di non portare sul tappeto rosso la mia fidanzata", dice la star di Tatort Karin Hanczewski Condividi:

"Eravamo a un festival del cinema sei mesi fa dove avevo un film in concorso e la mia ragazza mi aveva accompagnato. Sapevo che ci sarebbe stato un tappeto rosso e i fotografi. La mia agente di allora mi consigliò di non portare sul tappeto rosso la mia fidanzata". È questo il racconto dell’attrice Karin Hanczewski - star della più celebre e storica serie televisiva gialla Tatort - su come è nata l’iniziativa #actout, che ha portato 185 attori e attrici tedeschi lesbiche, omosessuali, queer, bisessuali e trans a fare il coming out collettivo di persone famose più grande della storia. Un’iniziativa rilanciata dal Süddeutsche Zeitung, che ha pubblicato in copertina i volti delle star che reclamano più riconoscimento nel mondo del teatro, del cinema e della tv.

“In tanti avevamo avuto la stessa esperienza” approfondimento I 10 vip che hanno fatto coming out nel 2020. FOTO Un manifesto rivolto al mondo dello spettacolo e alla società tedesca, in cui gli attori e le attrici chiedono di essere accettati per come sono, senza essere spinti o costretti al silenzio. “Che cosa c'è che non funziona con noi?”, si chiede Hanczewski: "Gli altri possono portare partner maschi e femmine ma se sono omosessuale, better not do it! (meglio non farlo, ndr)". “In tanti colleghi avevamo avuto la stessa esperienza”, spiega l'attrice, e da questo è nata l'estrema necessità di un passo avanti verso il coming-out collettivo.

Il manifesto approfondimento Ellen Page: "Sono transgender, ora mi chiamo Elliot". FOTOSTORIA Nell’ambiente fra “coloro che prendono le decisioni sui soldi” - si legge nel manifesto - è molto diffusa l'idea che se una persona è gay, lesbica, bisessuale o transgender e si dichiara smetta di essere credibile per i ruoli da protagonista, soprattutto romantici. “Impersoniamo mogli e padri di famiglia, amanti e statisti, persone che attirano la simpatia altrui e persone che suscitano disgusto. E spesso personaggi con le cui convinzioni non saremmo mai d'accordo in privato. Possiamo impersonare degli assassini senza aver ucciso. Possiamo salvare delle vite senza aver studiato medicina. Possiamo interpretare persone con identità sessuali diverse da quelle che viviamo. E lo facciamo da molto tempo, da sempre, perché è il nostro lavoro”, spiegano i 185 attori, raccontando anche di aver imparato fin da giovani a identificarsi nei protagonisti etero e cis (cioè non transgender) dei film e delle serie che guardavano.