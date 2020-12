Ellen Page sui social: "Sono transgender, chiamatemi Elliot"

La star di The umbrella academy e Juno ha pubblicato un lungo post in cui spiega di essere felice della sua scelta. "A tutti i trans, vi voglio bene e farò tutto quello che posso per cambiare questo mondo", scrive ancora l'artista

"Ciao amici, voglio condividere con voi che sono trans". Ellen Page, 33 anni, attrice diventata famosa per la sua parte nel film Juno, con cui si è aggiudica anche una candidatura all'Oscar, e più recentemente come protagonista del cast della serie The Umbrella Academy, ha annunciato di aver terminato il passaggio di sesso. "I pronomi per chiamarmi ora sono lui/loro", spiega ancora in un lunghissimo post apparso suoi suoi account social, cambiato ora in "Elliot Page", nome con cui l'artista chiede ora di essere chiamato.

"Non riesco a spiegare la felicità di essere finalmente quello che sento"

Elliot racconta di "essere stato ispirato da molte persone della comunità trans" durante il suo percorso di cambio sesso e di voler "continuare ad offrire tutto il mio aiuto per rendere la società più equa". "Vi chiedo anche pazienza - prosegue la star - la mia gioia è vera ma anche molto fragile. Sono profondamente felice ma spaventato". Page racconta poi dei tantissimi casi di violenza contro persone trans che si verificano nel mondo: "Solo nel 2020 sono stati uccisi 40 trans".

"Amo essere trans"

"Amo il fatto di essere trans. E amo anche essere queer. E più mi abbraccio forte e più sogno e più il mio cuore esplode e io fiorisco", scrive ancora Elliot Page, che poi conlcude il suo messaggio con una promessa "a tutte le persone trans vittime di molestie, disgusto di sè stessi, abusi e le minacce di violenza quotidiana: vi vedo, vi voglio bene e farò tutto il possibile per rendere migliore questo mondo". Il post è stato accolto con moltissimo affetto da parte dei fan: su Instagram ha già oltre 170mila like e migliaia di commenti.