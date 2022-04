18/19 ©Getty

Ruby Rose è un/o attrice/attore nonbinary. Anche modella e presentatrice di MTV Australia, è stata testimonial di Maybelline New York in Australia. Ha partecipato come modella a Australia's Next Top Model (2009) e a The Project. Come esperienza attoriale, ha recitato in Around the Block (2013) e ha poi raggiunto un enorme successo per il suo ruolo nella terza stagione della serie di Netflix “Orange Is the New Black”. Ha pure interpretato Kate Kane / Batwoman nella prima stagione della serie tv Batwoman (2019–20).

Victoria's Secret, sulla passerella arriva la prima modella transessuale