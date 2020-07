J. K. Rowling (J.K Rowling, dopo polemiche per i tweet rivela: "Sono stata vittima di abusi domestici") è al centro di una nuova polemica mediatica che in queste ore sta tenendo banco in tutto il mondo. La scrittrice britannica ha cancellato alcuni tweet di apprezzamento per Stephen King dopo essersi resa conta che il collega non stesse supportando le sue opinioni in merito alla comunità trans.