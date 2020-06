Il racconto dell'adolescenza

approfondimento

J.K Rowling, polemica su Twitter per alcune affermazioni sui trans

Nel suo scritto, Rowling descrive dettagliatamente come e perché ha deciso di partecipare al dibattito sempre più polarizzato sul concetto di identità di genere. La scrittrice scrive delle sue lotte contro sessismo e misoginia, e ricorda la sua sensazione da adolescente di essere "mentalmente senza sesso", aggiungendo che leggere successivamente resoconti sulla disforia di genere da parte di uomini trans l’ha fatta pensare: "Se fossi nata 30 anni dopo, anche io avrei potuto provare la transizione”. “Il fascino della fuga dalla femminilità sarebbe stato enorme - continua -. Ho lottato con un grave disturbo ossessivo compulsivo da adolescente. Se avessi trovato online comunità e simpatia che non riuscivo a trovare nel mio ambiente immediato, credo che avrei potuto essere persuasa a trasformarmi nel figlio che mio padre aveva apertamente affermato che avrebbe preferito”.

Le critiche della scrittrice

La scrittrice prosegue sostenendo di aver deciso di condividere i suoi pensieri sul tema del transessualismo dopo aver letto la notizia di "certificati di conferma di genere" proposti in Scozia, che consentiranno alle persone trans di cambiare sesso sui loro certificati di nascita in base al modo in cui si identificano e non a seguito di diagnosi mediche e psichiatriche. Accusa quindi chi la critica di conformismo, aggiungendo che è d’accordo sul fatto che le persone transessuali meritino protezione e tutele a causa degli alti tassi di violenza domestica e sessuale che subiscono. Ma sottolinea di non essere d'accordo sul fatto che le donne trans che non hanno seguito un processo ormonale o la transizione chirurgica possano avere accesso agli spazi del singolo sesso. "Quando apri le porte dei bagni e degli spogliatoi a qualsiasi uomo che crede di essere o si senta una donna - e, come ho già detto, i certificati di conferma di genere ora possono essere rilasciati senza alcun intervento chirurgico o ormoni - quindi apri la porta a tutti gli uomini che desiderano entrare. Questa è la semplice verità ", ha scritto. Le critiche di questi giorni, continua Rowling, l'hanno portata “in un posto molto buio nella mia mente, mentre i ricordi di una grave violenza sessuale che ho sofferto nei miei 20 anni sono riaffiorati. Quella violenza è avvenuta in un momento e in uno spazio in cui ero vulnerabile e un uomo ha sfruttato l’occasione”.